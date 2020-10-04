В Татарстане проводится горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ

Сотрудники Роспотребнадзора по Татарстану с 7 по 12 октября проконсультируют всех желающих по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.

Специалисты расскажут, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками.

Также сотрудники Роспотребнадзора готовы рассказать родителям, как уберечь детей от простудных инфекций, озвучат правила использования масок и другие меры профилактики инфекционных заболеваний, сообщает пресс-служба ведомства.

Позвонить на «горячую линию» можно по телефону 238-52-11, 238-96-84 в будние дни с 9:00 до 17:00 часов местного времени.

В начале сентября замглавы татарстанского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина дала несколько советов, как укрепить иммунитет в сезон гриппа и ОРВИ.

