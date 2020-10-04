«Рубин» — «Ахмат»: Шатов и Макаров остались в запасе

Стали известны стартовые составы команд на матч 10-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) между казанским «Рубином» и грозненским «Ахматом».

Леонид Слуцкий выпустил с первых минут трех легионеров в линию полузащиты — Хван Ин Бома, Оливера Абильдгора и Дарко Йевтича. В защите также вышли Филип Уремович, Карл Старфельт и Сильвие Бегич, а в атаке — Джордже Деспотович.

Денис Макаров, по которому ходили слухи о возможном уходе из клуба остался в запасе, как и летний новичок команды Олег Шатов.

Фото: vk.com/fcrk

У гостей в стартовом составе выйдет Артем Полярус, который только перешел в стан грозненцев. А вот Бернард Бериша и Антон Швец пропустят игру из-за перебора желтых карточек.

«Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Старфельт, Бакаев, Самошников, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Хван, Деспотович.

«Ахмат»: Гудиев, Ненахов, Анхель, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Харин, Полярус, Мелкадзе.