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Завтра Росрыболовство проведет обследование рек на Камчатке

12:54, 04.10.2020
Завтра Росрыболовство проведет обследование рек на Камчатке
Фото: @greenpeaceru

5 октября специалисты Росрыболовства проведут обследование рек на Камчатке. Об этом сообщил руководитель объединенной пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков.

По словам спикера, ведомство запланировало обследовать реки, впадающие в Авачинский залив. Специалисты возьмут пробы песка, возможных выбросов гидробионтов.

Клоков добавил, что сегодня специалисты управления повторно обследовали Халактырский пляж, бухты Малая Лагерная, Средняя Лагерная и Большая Лагерная, бухту Спасения. Везде взяты по восемь проб воды, песка, биоматериалов из выбросов гидробионтов. В ближайшее время часть проб будет передана в Москву на анализ, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что загрязнение океана на Камчатке взяла под контроль Генпрокуратура РФ.

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