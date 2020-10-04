Завтра Росрыболовство проведет обследование рек на Камчатке

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5 октября специалисты Росрыболовства проведут обследование рек на Камчатке. Об этом сообщил руководитель объединенной пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков.

По словам спикера, ведомство запланировало обследовать реки, впадающие в Авачинский залив. Специалисты возьмут пробы песка, возможных выбросов гидробионтов.

Клоков добавил, что сегодня специалисты управления повторно обследовали Халактырский пляж, бухты Малая Лагерная, Средняя Лагерная и Большая Лагерная, бухту Спасения. Везде взяты по восемь проб воды, песка, биоматериалов из выбросов гидробионтов. В ближайшее время часть проб будет передана в Москву на анализ, сообщает ТАСС.



Ранее сообщалось, что загрязнение океана на Камчатке взяла под контроль Генпрокуратура РФ.

