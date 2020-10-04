Сегодня в Татарстане зарегистрировано 26 новых случаев COVID-19

Сегодня в Татарстане зарегистрировано 26 новых случаев COVID-19, из них 4 — завозные, 22 — контактные. Об этом сообщает оперштаб РТ.

Госпитализированы два человека, 24 лечатся на дому.

Среди заболевших есть двое несовершеннолетних. Четверо пациентов числятся в возрастной группе от 18 до 30, семерым заболевшим от 30 до 50. В категории от 50 до 60 значатся шесть заболевших и еще столько же в категории от 60 до 70. Возраст одного пациента за 70 лет.

realnoevremya.ru

Большинство заболевших выявлено в Казани (14 человек). По двое в Буинском, Верхнеуслонском, Лаишевском райнах. Единичные случаи в Высокогорском, Новошешминском, Мензелинском, Пестречинском, Сабинском, Чистопольском районах

Итого на сегодня в в Татарстане зарегистрировано 7 337 случаев COVID-19. За весь период выздоровели 6 266 человек, в том числе 26 за минувшие сутки.

