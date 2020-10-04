Соцсети: две девушки украли из ресторана в Казани декоративную тую

В Казани две девушки, прогуливавшиеся по улице Баумана, украли декоративную тую (хвойное дерево) с веранды одного из ресторанов на Баумана. Видеозапись с камер наблюдений на здании ресторана появилась накануне в социальных сетях.

Как заявляет автор видео, инцидент произошел примерно в 5:13 утра (на самом видео не видна дата). Одна из девушек указала на тую пальцем, проходя мимо нее. Вторая решила забрать дерево с собой.

Интересно, что это уже второй случай кражи туи в Казани, который попадает в новости. 9 сентября сообщалось о краже туи у ворот клиники на улице Декабристов — впрочем, на следующий день ее вернули на место.