Олег Тиньков оценил шансы на сделку по покупке его банка «Яндексом»

Шансы на то, что сделка по покупке «Яндексом» «Тинькофф банка» — 50/50, заявил владелец банка Олег Тиньков у себя в инстаграме. Напомним. в сентябре о готовящейся сделке по покупке банка заявили и «Яндекс», и TCS Group (головная компания банка).

«Когда-то в «Тинькофф» мы мечтали выпустить 1 млн карточек, а сейчас мы в тройке банков страны по количеству клиентов. Бойтесь своих мечтаний.. теперь мечтаем о 20 млн активных клиентах и миллиарде долларов чистой прибыли. Если будет сделка с «Яндекс», мы это сделаем быстрее, если не будет (50/50) то чуть позже..», — написал Тиньков в инстаграме, комментируя рекламный видеоролик своего банка.

Сделка по покупке банка, напомним, оценивается в $5 млрд, «Яндекс» заплатит за банк частично деньгами, частично — собственными акциями. В сентябре рынок положительно воспринял сделку — на новостях о покупке акции «Яндекса» обновили исторический максимум.