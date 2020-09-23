Акции «Яндекса» достигли исторического максимума, состояние гендиректора компании увеличилось на $227 млн

К закрытию предыдущей сессии на торгах Московской биржи стоимость одной акции «Яндекса» достигла 5 282 рублей, то есть выросла на 7,8%. Это максимальный показатель за все время.

По данным площадки, стоимость акций по состоянию на 11.27 равна 5 264 рублям (+7,44%).

скриншот www.moex.com

После заявления о покупке «Яндексом» банка «Тинькофф» и роста цены акций компании, состояние гендиректора Аркадия Воложа увеличилось на $227 млн — до $2,4 млрд. Об этом свидетельствуют данные Forbes.



Напомним, что вчера на Московской бирже акции «Яндекса» поднялись почти на 4%.

