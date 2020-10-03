Минсельхозпрод Татарстана отчитался об уборке урожая картофеля, сахарной свеклы и подсолнечника
В Татарстане продолжается уборка сезонных овощей. Уже убрано 1,4 тыс. га, или 58%, рассказал сегодня министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.
В Татарстане накопано 98 тыс. тонн картофеля, намолочено 65 тыс. тонн подсолнечника и 148 тыс. тонн рапса.
Также накопано 1420 тыс. тонн. Больше всего урожая сахарной свеклы собрано в Тетюшском, Заинском, Сармановском, Нижнекамском, Дрожжановском, Мензелинском, Тукаевском, Буинском и Апастовском районах.
На заводы завезено 688,8 тыс. тонн сахарной свеклы. Уже выработано 72,9 тыс. тонн сахарного песка.
Ранее сообщалось, что аграрии 37 районов Татарстана завершили уборку зерновых культур.
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