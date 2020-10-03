Роспотребнадзор Татарстана обеспокоен нарушениями санитарных норм в трудовых коллективах

Из 127 трудовых коллективов, где были выявлены случаи заболевания коронавирусом, в 83 (65%) сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения, которые могли привести к заболеванию сотрудников. Об этом сегодня доложила главный санитарный врач по Татарстану Марина Патяшина.



По словам Патяшиной, по каждому выявленному случаю заболевания проводятся эпидемиологические расследования. Большая часть заразившихся часто неуверенно отвечает на вопрос, надевали ли они защитную маску в общественных местах.

Максим Блинов (sputnik.kg)

Главный санитарный врач подчеркнула, что работодателям сейчас необходимо усилить контроль за отстранением от работы сотрудников с признаками простуды. За две недели проверено 1 268 организаций.

«Беспокоит доля объектов, на которых выявлены нарушения. В их отношении возбуждены административные дела», — сказала глава Управления Роспотребнадзора по РТ.

Ранее Патяшина доложила, в каких районах Татарстана растет число заболевших COVID-19.

