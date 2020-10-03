Сегодня в Горкинско-Ометьевском лесу Казани стартует «Гриль-фест»

Фото: Дирекция парков и скверов Казани

Сегодня, 3 октября, в Горкинско-Ометьевском лесу в Казани стартует «Гриль-фест». Он пройдет на зеленом поле леса и продлится два дня.

Как сообщается на официальных страницах общественного пространства, в фестивале поучаствуют 15 ресторанов и заведений города. Фестиваль будет проходить с 12.00 до 20.00. Кроме кулинарной составляющей, фестиваль включит в себя выступление казанских музыкальных групп, а также мастер-классы по следующему расписанию:

3 октября, суббота:

13.00—14.00 — мастер-класс «Татарская кухня: зеленые блинчики, напиток «Ак барс» и сюзьма»;

14.00—15.00 — мастер-класс «Десерт на гриле: персик «Мельба» и «Банановый сплин»;

16.00—17.00 — мастер-класс «Стейк рибай с теплым салатом, бургер на гриле».

Фото: kzn.ru

4 октября, воскресенье:



13.00—14.00 — мастер-класс «Сендвич с пастрами и соус bbq из колы»;

14.00—15.00 — мастер-класс «Печеный баклажан с овощами и крем-сыром с соусом песто и жжеными орехами»;

16.00—17.00 — мастер-класс «Сибас запеченный в соли с пореем, тимьяном и чесноком».

Напомним, изначально проведение фестиваля было запланировано на 12 и 13 сентября — однако позже оно было перенесено на неопределенный срок.