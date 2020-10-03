Новости промышленности

07:54 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

ФАС: на пике пандемии «Челныхлебопродукт» поднял стоимость муки на 11%

05:43, 03.10.2020 1
ФАС: на пике пандемии «Челныхлебопродукт» поднял стоимость муки на 11%

Татарстанское управление ФАС выявило нарушения у «Челныхлебопродукта» и «Казанской мельницы». Предприятиям были выданы предписания от прокуратуры республики.

Фото: invest.tatarstan.ru

Так с декабря 2019 года по май «Челныхлебопродукт» поднял стоимость ржаной муки на 13,8%, а в пик пандемии — с марта по май — прибавил еще 11%, сообщает пресс-служба ведомства. При этом закупочные цены на рожь, наоборот, снизились.

ООО «Казанская мельница» же оказалось виновным в ущемлении прав поставщиков — на сайте компании отсутствовали сведения об условиях заключения договоров поставки.

ПромышленностьАгропром Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Тахир Давлетшин 06:34
    Не тем занимается ФАС.
    Цена на муку слишком низка, что не позволяет развиваться отрасли.
    Что касается аргумента, что зерно не подорожало, в стоимости муки его доля составляет не более 40 %, все другие затраты: электроэнергия, транспорт, газ, заработная плата и пр. растут непрерывно
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также