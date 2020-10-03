ФАС: на пике пандемии «Челныхлебопродукт» поднял стоимость муки на 11%

Татарстанское управление ФАС выявило нарушения у «Челныхлебопродукта» и «Казанской мельницы». Предприятиям были выданы предписания от прокуратуры республики.

Фото: invest.tatarstan.ru

Так с декабря 2019 года по май «Челныхлебопродукт» поднял стоимость ржаной муки на 13,8%, а в пик пандемии — с марта по май — прибавил еще 11%, сообщает пресс-служба ведомства. При этом закупочные цены на рожь, наоборот, снизились.

ООО «Казанская мельница» же оказалось виновным в ущемлении прав поставщиков — на сайте компании отсутствовали сведения об условиях заключения договоров поставки.