ФАС: на пике пандемии «Челныхлебопродукт» поднял стоимость муки на 11%
Татарстанское управление ФАС выявило нарушения у «Челныхлебопродукта» и «Казанской мельницы». Предприятиям были выданы предписания от прокуратуры республики.
Так с декабря 2019 года по май «Челныхлебопродукт» поднял стоимость ржаной муки на 13,8%, а в пик пандемии — с марта по май — прибавил еще 11%, сообщает пресс-служба ведомства. При этом закупочные цены на рожь, наоборот, снизились.
ООО «Казанская мельница» же оказалось виновным в ущемлении прав поставщиков — на сайте компании отсутствовали сведения об условиях заключения договоров поставки.ПромышленностьАгропром Татарстан
комментарии
Цена на муку слишком низка, что не позволяет развиваться отрасли.
Что касается аргумента, что зерно не подорожало, в стоимости муки его доля составляет не более 40 %, все другие затраты: электроэнергия, транспорт, газ, заработная плата и пр. растут непрерывно