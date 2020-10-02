Татарстанский бизнесмен потребовал за бракованный телефон Vertu 1,1 млн рублей

Предприниматель из Татарстана Эмиль Бадрутдинов через суд потребовал от московского ЦУМа 1,1 млн рублей. Причиной послужил купленный в торговом центре бракованный смартфон Vertu.

По данным Mash, бизнесмен купил Vertu Aster за 611 тысяч рублей и чехол еще за 41 тысячу. Телефон быстро сломался.

Сообщается, что элитный гаджет у Бадрутдинова приняли обратно, но вот чехол не стали. В итоге предприниматель решил добиться компенсации полной стоимости. Плюс к этому он потребовал возмещения морального вреда в размере 350 тысяч рублей.

В итоге предприниматель смог получить с ЦУМа неустойку, также ТЦ оштрафовали на 20 тысяч.

Издание сообщает, что Эмиль Бадрутдинов владеет компаниями по производству мяса, хлебобулочных изделий и строительных фирм. Согласно данным открытых источников, в Татарстане зарегистрирован лениногорский бизнесмен, который числится учредителем компаний «Современные технологии», «Росток» и «Колос».