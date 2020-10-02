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В Казани статую Ленина на площади Свободы снимут с постамента

23:04, 02.10.2020
В Казани статую Ленина на площади Свободы снимут с постамента
Фото: instagram.com/gisu.rt

Скоро памятник Ленину на площади Свободы в Казани снимут с постамента. Статую увезут в Кукмор.

Там скульптуру очистят, сообщили в ГИСУ Татарстана. Благоустроить планируют и территорию вокруг памятника.

Главинвестстрой РТ также показал, как идут работы по реконструкции памятника сегодня.

Напомним, о планах обновить памятник, стоящий на площади Свободы в Казани сообщалось еще в середине сентября.

Общество Татарстан
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