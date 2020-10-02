«Калашников» передал четвертый катер пограничникам ФСБ

Группа компаний «Калашников» завершила испытания четвертого катера проекта «Ламантин». Вскоре он отправится на Черное море, где и будет служить.

Госкомиссия приняла пограничный катер. Он получил название «Гриф», сообщает пресс-служба «Ростеха».

Судно водоизмещением 131 т способно развивать скорость не менее 18 узлов. Катер рассчитан на 20 суток автономного плавания. Суда проекта «Ламантин» создавались для Пограничной службы ФСБ. Их назначение — контроль за соблюдением установленных режимов во внутренних морских водах и территориальном море.