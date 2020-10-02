Казанцы пожаловались на постоянные пробки после открытия школы

В Казани жители «кварталов» жалуются на постоянные пробки на пересечении улиц Четаева и Бичурина. В соцсетях утверждают, что проблемы с трафиком стали особенно острыми после открытия полилингвального комплекса «Адымнар».

Якобы теперь утром и вечером родители привозят детей на учебу, паркуя автомобили у обочины.

«Для движения в обоих направлениях остаётся одна неширокая полоса. Часто лоб в лоб встают автомобили, за ними — другие стоят, разъехаться нереально долго, затруднительно и сложно. Нужно полностью пересмотреть дорожно-транспортное планирование города», — пишет автор, приложивший также видео пробки, снятое с балкона.

Напомним, сегодня вечером пробки в Казани достигли 8 баллов.

Полилингвальный комплекс «Адымнар — путь к знаниям и согласию» открылся 1 сентября на базе школы №165.

