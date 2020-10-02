В пятницу вечером Казань встала в 8-балльных пробках

В пятницу вечером пробки в Казани достигли 8 баллов. Таковы данные сервиса «Яндекс.Карты».

Наибольшие проблемы с проездом наблюдаются на улице Ершова, Патриса Лумумбы, Космонавтов с переходом на Аграрную, академика Арбузова до начала проспекта Победы. На Ершова в сторону Гвардейской из-за плотного потока автомобилей стоят трамваи.

Также от станции метро «Площадь Тукая» до станции «Суконная слобода» стоит улица Тихомирнова. Заторы наблюдаются по улице Вишневского, Саид-Галеева с переходом в Бурхана Шахиди, Лево-Булачную.