Благоустроенный родник и перелетные птицы: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» за 2 октября

Глава Кукморского района Сергей Дмитриев показал, как идет благоустройство родника в Большекукморском сельском поселении. Он также рассказал, что деньги на работы получены от спонсоров и при помощи самообложения.

В Актанышском районе большая стая перелетных птиц попала в объектив камеры телефона Энгеля Фаттахова. Глава района выложил видео никак не подписав. Издалека эта крупная стая похожа на цапель или лебедей.

Продолжая декаду пожилых людей глава Лениногорского района Рягат Хусаинов показал фотографии с мероприятия в честь старшего поколения. На концерте чествовали заслуженных ветеранов района.

Кто-то еще отмечает День пожилых людей, а другие уже переходят к Дню учителя. Глава Новошешминского района Вячеслав Козлов выложил видео с мероприятия посвященного педагогам. Чиновнику удалось снять милый национальный танец в исполнении девочек в белых татарских национальных костюмах.

Среди мероприятий очень интересным выглядит и открытие музея кряшен в поселении Хозесаново (Хужа Хасан). Видео и фото с места показал подписчикам глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин.