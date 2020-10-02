Главный тренер «Ротора» Хацкевич не полетел на матч с «Уфой»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич пропустит матч 10-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы». Об этом сообщает пресс-служба волгоградского клуба.

Рулевой волгоградцев перед вылетом почувствовал себя плохо из-за повышенного давления. Его обязанности будет временно исполнять старший тренер Максим Шацких.

Напомним, ранее «Ротор» пропустил два матча РПЛ из-за вспышки коронавируса в команде. В 9-м туре волгоградцы сыграли смешанным составом с казанским «Рубином» и проиграли со счетом 1:3.

Матч с «Уфой» запланирован на 3 октября, начало игры — в 14:00 по мск.