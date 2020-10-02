«Ростелеком»: в Татарстане теперь можно купить «Марусю»

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

Жители Республики Татарстан могут приобрести «умную» колонку «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся» для управления сервисами «Ростелекома» (12+). Устройство интегрировано с мультимедийной платформой Wink и системой «Умный дом».

При помощи голосовых команд легко переключать каналы, регулировать громкость телевизора, выбирать фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре, устанавливать яркость освещения, включать и выключать электроприборы.

Павел Зенков, заместитель директора макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментом:



«С «Марусей» точно не соскучишься. Она сделает повседневную жизнь ярче и интереснее. Умный девайс развлечет детей, займет разговорами, поставит любимый трек. Голосовой помощник прекрасно справится с рутинной работой: с легкостью научится управлять телевизором, заводить будильники, включать и выключать чайники и утюги, работающие от «умных» розеток. Поселите у себя «Марусю», не пожалеете».

«Маруся» ответит на вопросы, расскажет о погоде и предложит музыку из коллекции социальной сети «ВКонтакте». Она даже может спеть детям колыбельную или провести познавательный урок. Одна из инноваций — способность «Капсулы» подстраиваться под сюжет сказки, которую ребенку читают родители, и с помощью распознавания речи добавлять в повествование фоновые звуки.

Благодаря шести микрофонам умный девайс слышит голос человека на расстоянии до семи метров. Первые пользователи уже оценили удобство голосового управления сервисами.

Узнать подробнее о возможностях «умной» колонки и других услугах провайдера можно по номеру 8 800 1000 800 или в офисах продаж «Ростелекома».

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