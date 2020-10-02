«Салават Юлаев» назвал состав на матчи с «Нефтехимиком» и «Ак Барсом»

«Салават Юлаев» обнародовал состав на предстоящие выездные матчи в Татарстане.

Всего на матчи с «Нефтехимиком» и «Ак Барсом» отправились 25 хоккеистов. Среди них не оказалось финских игроков — Юхи Метсолы, Тему Хартикайнена, Сакари Маннинена и Маркуса Гранлунда. Также отсутствуют россияне Никита Сошников, Григорий Панин и Александр Кадейкин.

При этом в состав вернулся защитник Филип Ларсен, который пропустил стартовый отрезок чемпионата из-за болезни. Также в Татарстан полетели три вратаря — Дмитрий Брагинский, Богдан Выприцкий и Александр Скрынник.

«Салават Юлаев» встретится с «Нефтехимиком» в Нижнекамске 3 октября. С «Ак Барсом» в Казани уфимцы сыграют 5 октября.

Вратари: Дмитрий Брагинский, Богдан Выприцкий, Александр Скрынник;

Защитники: Александр Алексеев, Евгений Бирюков, Дмитрий Коробов, Филип Ларсен, Евгений Лисовец, Шакир Мухамадуллин, Игорь Мясищев, Руслан Петрищев, Алексей Семенов;

Нападающие: Данил Алалыкин, Даниил Аймурзин, Родион Амиров, Илья Баранов, Михаил Воробьев, Дмитрий Кугрышев, Михаил Козлов, Глеб Кузьмин, Владислав Лукин, Александр Пашин, Алексей Пустозеров, Даниил Скориков, Вячеслав Шевченко.