Власти Казани объяснили какие послабления сделаны в работе платных парковок

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В исполкоме Казани рассказали, что городские власти пошли на уступки в работе платных парковой в связи с пандемией коронавируса. Теперь время их работы сокращено на час, также плата не взимается в оба выходных дня.

Ранее не платить за оставленный автомобиль можно было с 19:00 до 7:00, а также в воскресенье и праздничные дни, пишет «Коммерсантъ». Теперь парковки работают только до 18:00, а к выходным добавилась суббота.

Напомним, что в период самоизоляции власти города отменили плату за стоянку. Все платные парковки простаивали. Теперь же администрация города вновь будет брать с водителей деньги за оставленный на муниципальной парковке автомобиль.