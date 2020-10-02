«Татнефть» в сентябре снизила добычу на 13% по сравнению с прошлым годом

Группа «Татнефть» в сентябре добыла 2,104 млн тонн нефти, что на 13% меньше, чем в сентябре прошлого года. По итогам девяти месяцев предприятия добыли 19,548 млн тонн нефти, что на 12,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



За пределами Татарстана компания в сентябре добыла 25 тыс. тонн нефти, а с начала года — 240,7 тыс. тонн.

Добыча сверхвязкой нефти в сентябре составила 284,9 тыс. тонн, с начала года — 2,468 тыс. тонн, это на 501,1 тыс. тонн больше, чем за соответствующий период 2019 года.

realnoevremya.ru



Сервисные компании за девять месяцев построили и сдали для «Татнефти» 447 скважин (за аналогичный период прошлого года — 520), в том числе 409 эксплуатационных, семь разведочных и 31 для добычи битума.



Нефтекомплекс «ТАНЕКО» в сентябре переработал 861,3 тысячи тонн нефти, с начала года — 9,074 млн тонн. Произведено 821,9 тыс. тонн нефтепродуктов, с начала года — 8,607 млн. тонн. В августе автобензинов произведено 87,7 тыс. тонн, с начала года — 919,3 тыс. тонн, дизельного топлива — 181,4 тыс. тонн, с начала года — 2,508,7 млн тонн, передает «Интерфакс».

В июле компании «Татнефть» добыли 2 млн тонн нефти.

