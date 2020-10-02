Патяшина о первом крупном концерте: «Молодежь как самая недисциплинированная часть находилась без масок»

Глава Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина прокомментировала проведение первого масштабного концерта в Казани после снятия «ковидных» ограничений.

Напомним, 30 сентября на сцене «Татнефть Арены» выступила московская певица Zivert.

«В рамках подготовки к этому мероприятию организатор нас уведомил в установленные сроки. Мы направили рекомендации, которые должны были четко соблюдать. В отношении танцпола было принято решение, что должна соблюдаться социальная дистанция, организаторы начертили разметку», — сказала Патяшина.



По ее словам, были и проблемы: «Молодежь, которая пришла на концерт, как самая недисциплинированная часть находилась в большинстве своем без масок. В этой связи мы приняли решение, что когда проводится мероприятие, введем пункт, чтобы организаторы контролировали. Ранее был пункт, что организаторы должны обеспечить всех масками, теперь назрел пункт о контроле. Должен быть дополнительный персонал, который будет ходить, напоминать, может быть, выкрикивать, принуждать носить маску». Это, отметила глава РПН, касается последующих концертов.

Роспотребнадзор также будет выходить на подобные крупные мероприятия, сообщила Патяшина: «Мы будем выдавать предписания, и потом по фактам выявления несоблюдения привлекать к ответственности. В предписании будет пункт о контроле за масками. Мало раздать маски на входе — надо еще заставить эти маски не снять».

Патяшина ответила и на вопрос о том, как узнать, получено ли разрешение на проведение концерта. Напомним, скоро ожидается выступление группы «Сплин» и Игоря Бутмана.

«Можно обратиться к организатору концерта, или к нам, в нашу интернет-приемную, и уточнить».

