Галиев: «Зарипов — лидер «Ак Барса», но мы должны справляться без него»

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал отсутствие капитана казанцев Даниса Зарипова в последних матчах команды.

«Он — наш лидер на льду и в раздевалке. Нам его не хватает, но мы должны справляться без него. Другим дают шанс — они должны проявлять себя», — считает Галиев.

Без Зарипова казанский клуб продлил свою безвыигрышную серию до трех матчей. По словам Галиева, в команде уже устали проигрывать.

По словам Галиева, в команде уже устали проигрывать. Фото: ak-bars.ru

«Проблемы есть, мы постоянно разговариваем, заводимся. Мы устали проигрывать — недопустимо так играть. Не знаю, что-то не идет у нас, нам надо посмотреть в зеркало на себя и сделать выводы. Нужно стараться доводить шайбу до ворот и чаще бросать», — сказал Галиев.

Напомним, ранее стало известно о возможном переводе нападающего Александра Хованова в «Барс», выступающий в ВХЛ.

Подробнее об итогах выездной серии «Ак Барса» можно почитать в материале «Реального времени».