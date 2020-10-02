Галиев: «Зарипов — лидер «Ак Барса», но мы должны справляться без него»
Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал отсутствие капитана казанцев Даниса Зарипова в последних матчах команды.
«Он — наш лидер на льду и в раздевалке. Нам его не хватает, но мы должны справляться без него. Другим дают шанс — они должны проявлять себя», — считает Галиев.
Без Зарипова казанский клуб продлил свою безвыигрышную серию до трех матчей. По словам Галиева, в команде уже устали проигрывать.
«Проблемы есть, мы постоянно разговариваем, заводимся. Мы устали проигрывать — недопустимо так играть. Не знаю, что-то не идет у нас, нам надо посмотреть в зеркало на себя и сделать выводы. Нужно стараться доводить шайбу до ворот и чаще бросать», — сказал Галиев.
Напомним, ранее стало известно о возможном переводе нападающего Александра Хованова в «Барс», выступающий в ВХЛ.
Подробнее об итогах выездной серии «Ак Барса» можно почитать в материале «Реального времени».СпортХоккей Татарстан
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