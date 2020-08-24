Эксперты: Центробанк увеличит число отзывов лицензий — ее могут потерять почти 40 банков

В конце 2020 — начале 2021 года Банк России может ускорить темпы отзыва банковских лицензий по причине взятой паузы из-за коронавируса. В ближайшие 12 месяцев в зоне риска 36 банков, что составляет 9,3% действующих банков. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на рейтинговое агентство «Эксперт РА».



В январе текущего года лицензии отозвали у четырех организаций. Во втором квартале, на пике пандемии коронавируса, регулятор приостановил выездные проверки банков и крайние меры воздействия. Надзорная активность ЦБ восстановилась в июле. Он отозвал лицензии у трех кредитных учреждений, еще четыре добровольно ушли с рынка.

Напомним, эксперты прогнозируют отток средств населения из банков.

