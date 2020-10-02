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В Казани из-за обрыва троллейбусной линии на улице Ершова образовалась пробка — видео

09:15, 02.10.2020
В Казани из-за обрыва троллейбусной линии на улице Ершова образовалась пробка — видео
Фото: realnoevremya.ru

В Казани в пятницу утром на улице Николая Ершова образовалась пробка из-за обрыва троллейбусной линии.

Сразу несколько троллейбусов встали на автобусной полосе.

Сегодня утром в Казани пробки достигают 4 баллов. Большие заторы наблюдаются на улице Николая Ершова, Патриса Лумумбы, Пушкина.

В минувший понедельник в Казани в районе ТЦ «Южный» образовалась пробка из-за массовой остановки трамваев.

АвтоБизнесТранспортПроисшествия Татарстан
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