В Казани из-за обрыва троллейбусной линии на улице Ершова образовалась пробка — видео
В Казани в пятницу утром на улице Николая Ершова образовалась пробка из-за обрыва троллейбусной линии.
Сразу несколько троллейбусов встали на автобусной полосе.
Сегодня утром в Казани пробки достигают 4 баллов. Большие заторы наблюдаются на улице Николая Ершова, Патриса Лумумбы, Пушкина.
В минувший понедельник в Казани в районе ТЦ «Южный» образовалась пробка из-за массовой остановки трамваев.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым