Основатель «Агоры» Павел Чиков заявился на судью ЕСПЧ

Основатель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков подал заявку на участие в конкурсе на должность судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от России.

Фото realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Чиков рассчитывает занять место судьи Дмитрия Дедова, полномочия которого истекают 1 января 2022 года, написал правозащитник в Facebook.

Напомним, что ассоциацию «Агора» Чиков с соратниками создавали еще в Казани. В последнее десятилетие организация работает с масштабными делами, такими как запрет Telegram в России, дело Pussy Riot и прочие.