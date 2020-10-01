В Казани без тепла остаются более 350 домов

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Минстрой Татарстана привел статистику по подаче тепла в дома республики и социальные объекты. Согласно данным министерства всего в РТ отопление не запущено в 464 домах.

Из них 352 дома находятся в Казани, следует из материалов Минстроя РТ. Это составляет более 6% из общего числа домов в столице республики.

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Набережных Челнах тепло не подано в 58 домах, в Заинском районе — 49 домов без отопления, в Зеленодольском — 4 дома и один дом в Елабужском районе.

Напомним, в Татарстане отопление появилось в 99,9% объектов социальной сферы. жилые дома обеспечены теплом в 97,31% случаев.