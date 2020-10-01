В Татарстане отопление дали в 99,9% объектах

В Татарстане отопление дали в 99,9% объектах. Это следует из таблички данных о подаче тепла на объекты ЖКХ и социальной сферы (по данным муниципальных образований).

Согласно представленным данным, жилые дома обеспечены теплом в 97,31% случаев, школы и детсады — в 99,94%. Объекты культуры и спорта — 99,74% и 98,64% случаев соответственно. Здания объектов здравоохранения и соцзащиты обеспечены теплом на 100%.

realnoevremya.ru

Всего в Татарстане запущено 3057 котельных.

Ранее сообщалось, что в Челнах несколько ТСЖ и управляющих компаний не получили разрешение на пуск тепла.

