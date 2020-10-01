«Елабужские термы» и День пожилых людей: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» за 1 октября

Строить банные комплексы и называть их термами становится модно в татарстанских городах. Не отстают от соседей и в Елабуге. Глава района Рустем Нуриев показал, что происходит на стройплощадке «Елабужских терм». Судя по проекту, комплекс должен получиться на уровне качественного курорта.

Глава Нижнекамского района Айдар Метшин опубликовал поздравление в честь Дня пожилых людей. Его можно отметить, поскольку зачитывать поздравление позвали детей. Получилось очень умильное видео.

Про декаду пожилых людей не забывает и глава Актанышского района Энгель Фаттахов. Он показал композиции из овощей и фруктов, изготовленные жителями района старшего поколения.

Подростки из Бавлинского района выиграли первенство по футболу среди малых городов и районов республики. Поздравить спортсменов решил глава района Рамиль Гатиятуллин.