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Гульшат Нигматуллина назначена на пост начальника Управления записи актов гражданского состояния

19:49, 01.10.2020
Гульшат Нигматуллина назначена на пост начальника Управления записи актов гражданского состояния
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении начальником Управления записи актов гражданского состояния кабмина Татарстана Гульшат Нигматуллину. Соответствующий указ опубликован на сайте президента РТ.

prav.tatarstan.ru

«Назначить Нигматуллину Гульшат Радифовну начальником Управления записи актов гражданского состояния Кабинета Министров Республики Татарстан», говорится в документе.

Ранее Марата Садыкова переназначили на должность министра здравоохранения Татарстана.

Общество Татарстан
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