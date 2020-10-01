Гульшат Нигматуллина назначена на пост начальника Управления записи актов гражданского состояния
Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении начальником Управления записи актов гражданского состояния кабмина Татарстана Гульшат Нигматуллину. Соответствующий указ опубликован на сайте президента РТ.
«Назначить Нигматуллину Гульшат Радифовну начальником Управления записи актов гражданского состояния Кабинета Министров Республики Татарстан», говорится в документе.
Ранее Марата Садыкова переназначили на должность министра здравоохранения Татарстана.
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