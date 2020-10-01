В Татарстане директора агрокомплекса оштрафовали на 12 тысяч рублей из-за долгов по зарплате в 10 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Проверка прокуратуры выявила долг по зарплате перед работниками ООО «Агрокомлекс «Ак Барс» в размере 10 млн рублей. В итоге директора сельхозпредприятия оштрафовали на 12 тысяч рублей.

Задолженность образовалась за июль — август, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Зарплату не получали 327 работников агрокомплекса. Руководство погасило долг после вмешательства прокуратуры.

В отношении директора возбудили дело об административном правонарушении: «Невыплата заработной платы» (ст. 5.27 КоАП РФ).

Ранее бугульминский «Промстрой» уличили в невыплате зарплаты на 3 млн рублей.