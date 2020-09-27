В Татарстане предприятие выплатило более трех миллионов рублей долгов по зарплате

После проверки Бугульминской прокуратуры Татарстана ООО «Промстрой» выплатило долги за октябрь — декабрь 2018 года и январь — ноябрь 2019 года в размере 6,3 млн рублей 37 работникам предприятия. Об этом сообщает прокуратура республики.

realnoevremya.ru

Прокуратура возбудила дело по невыплате зарплаты в отношении бывшего руководителя и внесла представление о нарушении закона. Конкурсному управляющему «Промстроя» объявили предостережение о недопустимости нарушения закона при проведении процедуры банкротства.

Задолженность предприятия перед работниками частично удалось погасить: им выплатили 3,1 млн рублей. На контроле прокуратуры — процедура банкротства предприятия и полное погашение задолженности.

Ранее сообщалось, что по требованию прокуратуры Татарстана ООО «Агрофирма «Нармонка» выплатило своим сотрудникам долги по заработной плате на общую сумму более 2,2 млн рублей.

