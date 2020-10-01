Эмиль Гарипов признан лучшим голкипером КХЛ в сентябре

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определилась с именами лучших игроков прошедшего игрового месяца.

Среди вратарей лучшим признан голкипер «Авангарда» Эмиль Гарипов. В его активе 7 побед в 9 матчах, в трех из которых он сохранил свои ворота «сухими». В сентябре Гарипов отразил 94,36% из 266 бросков. Его коэффициент надежности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 1,69.

Голкипер «Авангарда» лидирует в КХЛ по числу шатаутов, в текущем сезоне у Гарипова уже три «сухих» матча.

Лучшим защитником сентября в лиге признан Чарльз Геноуэй («Автомобилист»), нападающим — Алексей Макеев («Автомобилист»), новичком — Егор Чинахов («Авангард»).