«Синтез» дважды сыграет в Казани против московского «Динамо»

«Синтез» сыграет в Казани против московского «Динамо» в рамках 3-го тура чемпионата России по водному поло.

Казанцы подходят к поединку в ранге лидера Суперлиги со стопроцентным результатом в 4 стартовых играх первенства страны.

Московская команда пропустила предыдущий тур из-за коронавируса у спортсменов ЦОП «Москомспорт». Ранее «Динамо» крупно обыграла казахстанскую «Астану» — 17:0 и 15:6.

За 3 дня до матча обе команды прошли тестирование на коронавирус. Игра должна состояться в бассейне «Оргсинтез» в намеченный срок — в пятницу, 2 октября, в 17.30 по мск и в субботу, 3 октября, — в 18.00 часов.