В Кремле не видят потребности устраивать встречу с Навальным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что потребности во встрече главы государства Владимира Путина или представителей администрации Кремля с оппозиционером Алексеем Навальным в случае возвращения его на родину нет.

«Честно говоря, не видим причин для такой встречи, не видим потребности в такой встрече, поэтому убежден, что такой встречи не будет», — цитирует ТАСС Пескова.

Пресс-секретарь Путина также обратил внимание, что Россия была и остается открытой для сотрудничества и взаимодействия в выяснении того, что произошло с Навальным.

Напомним, что Навальный рассказал немецкому прокурору, что намерен вернуться в Россию и продолжить свою деятельность.

