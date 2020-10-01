В Челнах прокуратура проверяет информацию о лишении жилья ветерана Великой Отечественной войны

Фото: кадр видео "Челны-ТВ"

В Набережных Челнах прокуратура проверяет информацию о лишении жилья и помощи ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Участник боевых действий Владимир Антипов четыре года скитался по улицам, спал с курами и питался хлебом и водой. Это рассказала журналистам супруга пожилого мужчины, с которой он познакомился на рынке, куда пришел продать последнюю ценность — часы.

Сейчас у Антипова нет положенного жилья, получить законную квартиру он не надеется из-за утерянного удостоверения. За помощью семья обратилась к журналистам.





«Прокурору Набережных Челнов поручено проверить эту информацию и в случае выявления нарушений законодательства принять меры по защите прав пенсионера», — отреагировали в ведомстве.

Ранее прокуратура Татарстана заступилась за труженицу тыла, которой отказывали в переселении из аварийного дома.

