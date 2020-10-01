В Татарстане закупят два передвижных пункта весогабаритного контроля почти на 12 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане закупят два передвижных пункта весогабаритного контроля на 11,6 млн рублей. Заказчиком выступает ГБУ «Безопасность дорожного движения». Деньги выделены из бюджета республики. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.



Исполнитель обязуется поставить два передвижных пункта весогабаритного контроля на базе Ford Transit или его эквиваленте 2020 года выпуска. Рабочий отсек транспорта должен быть оснащен шкафом для одежды, металлическим шкафом для документов, погодной станцией.

В техническом отсеке должны иметься весы с максимальной нагрузкой не менее 10 кг, семь дорожных знаков на люминесцентной основе, лопаты и метла.

Фото: fordsollers.com

Надпись «Весовой контроль» выполняется в цвете по каталогу Pantone №300.

Подать заявку на участие в тендере можно до 8 августа. Победитель будет определен 12 августа.

Напомним, что в 2020 году в Татарстане планируется разместить 11 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспорта на автодорогах регионального и местного значения. В 2021 году — еще 15 единиц.

