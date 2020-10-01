СК по РТ начал проверку после смерти парня в Альметьевске — девушка утверждает, что его убила компания, которая снимала у него дом

Следственный комитет по РТ начал доследственную проверку по факту гибели молодого парня в Альметьевске. Его девушка утверждает, что его убила компания молодых людей, которые снимали дом на сутки.

Инцидент произошел 22 сентября. Молодому человек два раза за вечер позвонили соседи и пожаловались на шум в доме. После второго звонка девушка решила поехать к коттеджу вместе со своим спутником.

«В 23.38 мы подъехали к гостевому дому, там уже была драка. Ренат не лез в нее до последнего. Этому есть видеоподтверждение. Затем все участники переместились на несколько метров. Ренат стоял в окружение 3-4 человек и разговаривал с ними. После чего в 23.45 он вылетел из толпы на согнутых ногах и упал. Больше он не встал. Я обернулась на какой-то крик и видела его последние 2 шага. Это последний момент, когда я видела на ногах самого дорогого для меня человека», — пишет девушка.

В ту же секунду она подбежала к нему, стала доставать телефон, чтобы вызвать полицию и скорую: «На меня начали орать «не звони ментам, заберите у нее телефон». Я отошла и позвонила в скорую и родителям».

Сейчас Следственный комитет по РТ начал доследственную проверку, в рамках которой назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам примут процессуальное решение.

Предварительная причина смерти молодого человека — ишемическая болезнь сердца, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.

