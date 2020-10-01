Рифкат Минниханов рассказал, как в Татарстане работает система пунктов автоматического весового контроля

Директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов рассказал, как работают в Татарстане системы пунктов автоматического весового контроля.



— В 2008 году, когда фотофиксация появилась, мы в этом были первыми. А вот когда в 2012 появился весовой контроль, я сказал: мы будем одними из последних, кто это сделает. У нас существовала система весогабаритного контроля — и стационарные, и передвижные были весы. Там вопросы точности весов возникали, но не так серьезно. Мы даже когда запускали эту систему, автоматом ставили погрешность в пользу людей, чтоб они привыкали.



В первую очередь, рассказал Минниханов, следовало сделать так, чтобы датчики в асфальте корректно работали в течение года. Для этого в республике создали лабораторию, полигон, где их испытывали.

В этой системе есть свои региональные особенности. Так, есть поручение президента Татарстана Рустама Минниханова о том, чтобы у каждых весов стояли передвижки. Это делается на случай, если грузоперевозчик не согласен с данными автоматического весогабаритного контроля. В этом случае он может перевзвесить машину.

— Никакими нормативными документами это не прописано, но президент принял такое решение, потому что пока идет переходный период, грузоперевозчик должны привыкнуть к этой системе. И мы сегодня на дорогах держим эти передвижки.

Во вторых, в республике практически каждый день через эти весы стараются прогонять эталонный КАМАЗ с эталонным грузом.

Вторая часть интервью с руководителем ГБУ «БДД РТ» Рифкатом Миннихановым — уже на сайте «Реального времени».

