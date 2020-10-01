«Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов

«Краснодар» обыграл в гостях греческий ПАОК (2:1) в матче квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу.

Первыми забили гости, когда на 73-й минуте после прострела Смольникова защитник хозяев Михайлидис срезал мяч в свои ворота. Греки быстро отыгрались, но в следующей же атаке Кабелла забил второй гол.

Благодаря этой победе, «Краснодар» впервые в своей истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов, где будет посеян в третьей корзине для жеребьевки.

Всего в этом сезоне на групповой стадии турнира выступит три российских клуба. Компанию «Краснодара» составят чемпион страны питерский «Зенит» и московский «Локомотив».

Напомним, ранее из розыгрыша Лиги Европы выбыли «Ростов» и «Динамо».