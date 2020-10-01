«Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов
«Краснодар» обыграл в гостях греческий ПАОК (2:1) в матче квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу.
Первыми забили гости, когда на 73-й минуте после прострела Смольникова защитник хозяев Михайлидис срезал мяч в свои ворота. Греки быстро отыгрались, но в следующей же атаке Кабелла забил второй гол.
Благодаря этой победе, «Краснодар» впервые в своей истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов, где будет посеян в третьей корзине для жеребьевки.
Всего в этом сезоне на групповой стадии турнира выступит три российских клуба. Компанию «Краснодара» составят чемпион страны питерский «Зенит» и московский «Локомотив».
Напомним, ранее из розыгрыша Лиги Европы выбыли «Ростов» и «Динамо».СпортФутбол
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