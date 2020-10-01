ФАС: власти Мамадышского района передали земли в аренду без торгов

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Татарстанское управление ФАС России усмотрело нарушения в деятельности исполкома и палаты имущественных и земельных отношений (ПИЗО) Мамадышского муниципального района.

Предпринимательница получила в аренду 8,8 га земли без торгов. Аналогичное нарушение обнаружилось еще по одному участку площадью 1,6 га.

«Вместе с тем действия и исполкома, и ПИЗО шли вразрез с требованиями законодательства, согласно которым земля, находящаяся в муниципальной собственности, должна быть реализована или сдана в аренду путем проведения торгов», — говорится в сообщении антимонопольной службы.

В УФАС предписали районным властям вернуть в муниципальную собственность земли в течение 60 суток.