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В Казани пробки достигли 7 баллов

18:11, 30.09.2020
В Казани пробки достигли 7 баллов

Вечером в Казани пробки достигли 7 баллов. Крупная пробка замечена на Мамадышском тракте.

Здесь затор в обе стороны растянулся от развязки с М-7 до ЖК «Царево village».

Напряженное движение наблюдается на улице Достоевского, улице Ершова, Космонавтов. Пробка образовалась на улице Халитова и Арбузова.

Заторы также присутствуют на Тэцевской, пересечении Воровского, Копылова и проспекта Ибрагимова.

ОбществоИнфраструктураАвто Татарстан
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