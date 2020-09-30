В Казани пробки достигли 7 баллов
Вечером в Казани пробки достигли 7 баллов. Крупная пробка замечена на Мамадышском тракте.
Здесь затор в обе стороны растянулся от развязки с М-7 до ЖК «Царево village».
Напряженное движение наблюдается на улице Достоевского, улице Ершова, Космонавтов. Пробка образовалась на улице Халитова и Арбузова.
Заторы также присутствуют на Тэцевской, пересечении Воровского, Копылова и проспекта Ибрагимова.ОбществоИнфраструктураАвто Татарстан
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