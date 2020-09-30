В Казани благоустроят участок на проспекте Победы за 130,5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на благоустройство территории на проспекте Победы. Максимальная цена контракта составляет более 130,5 млн рублей.

В документации не указано, где именно расположен этот участок. Известно, что асфальтировать предполагается более 5 тысяч кв. м, под газон отведут почти 3 тысячи кв. м, а еще исполнитель должен посадить 485 деревьев.

Фото: realnoevremya.ru

Заявки на участие в аукционе принимаются с 29 сентября до 7 октября. Аукцион назначен на 8 октября.

В июне Миндортранс Татарстана отчитался, что ремонт проспекта Победы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершен на 55%.

