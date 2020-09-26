КАМАЗ проектирует электрический преемник «Оки»

КАМАЗ проектирует компактный городской электромобиль, который в СМИ называют «преемником «Оки». Разработка сейчас ведется Центром компьютерного инжиниринга Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, сообщает «АвтоВзгляд».



По задумке, «новая «Ока»» — трехдверный хетчбэк на четыре места с мощным несущим основанием, на котором располагается легкий трубчатый каркас, обшитый пластиковыми панелями. Под этим же основанием разместят батареи электромобиля.

Малогабаритный автомобиль уже прошел два этапа создания, уже есть наработки по дизайну интерьера и экстерьера. Тем не менее пока неизвестно, когда авто выйдет на рынок.

Ранее «Реальное время» публиковало подборку пяти интересных и популярных моделей электромобилей.