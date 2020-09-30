В Госдуме оценили предложение по отмене накопительной пенсии

По словам главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова, накопительную пенсию необходимо выводить из системы пенсионного страхования. Он отметил, что следует найти альтернативный вариант добровольного формирования этого вида пенсий.

«В свое время прозвучало предложение сделать это по принципу автоподписки, чтобы у граждан это автоматически происходило. Но это повысило социальную напряженность, мы выступили против, как и другие критики. И от автоподписки отказались», — рассказал Нилов «РИА Новости».

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Депутат обратил внимание, что у граждан отсутствует доверие к пенсионной системе России, что усложняет задачу: «Без каких-то очень привлекательных условий, без серьезных гарантий при существующем уровне недоверия после пенсионной реформы добровольность — это большой вопрос».

Напомним, что Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением отменить накопительную часть пенсии.

