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В Казани возбудили дело за перекачку дизельного топлива более чем на 186 тысяч рублей

15:55, 30.09.2020
В Казани возбудили дело за перекачку дизельного топлива более чем на 186 тысяч рублей
Фото: пресс-служба УТ МВД России по ПФО

Следком Казани возбудил уголовное дело против трех татарстанцев по присвоению и растрате дизельного топлива в общей сложности на 186 156 рублей, сообщает управление на транспорте МВД РФ по ПФО.

Полиция задержала маломерное судно под управлением 50-летнего жителя Чистополи, который подозревается в хищении вверенного ему имущества.

По версии следствия, злоумышленник воспользовался служебным положением и совместно с 36-летним и 63-летним работниками речного транспорта в акватории реки Камы перекачал топливо из баков одного судна в другое.

Пресс-служба УТ МВД России по ПФО

Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до шести лет. Вахитовский суд Казани избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Ранее сообщалось о шестерых подозреваемых в хищении топлива из тепловозов на железнодорожных путях станции Шемордан Сабинского района Татарстана.

Общество Татарстан
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