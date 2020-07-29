В Татарстане железнодорожники похитили несколько тысяч литров дизельного топлива

Шестеро работников транспортной организации подозреваются в похищении топлива из тепловозов, которые находились на железнодорожных путях станции Шемордан Сабинского района Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе Казанского ЛУ МВД России на транспорте.



Обвиняемые были задержаны весной прошлого года сотрудниками отдела уголовного розыска линейного управления. При выходе на смену они крали дизтопливо, создавая его неучтенные излишки при поездках. Одним из работников на собственные деньги были куплены канистры и оборудование, которое применялось для слива, транспортировки, а также временного хранения топлива.

Остальные работники сообщали организатору о сэкономленном топливе в баках локомотивов. После этого тот приезжал на место, сливал топливо из баков тепловозов и вывозил топливо.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Во время расследования была доказана причастность обвиняемых к 28 фактам хищений дизтоплива. Они похитили 3 500 литров топлива, причинив ущерб собственнику на сумму 137,8 тыс. рублей.

Напомним, что за первое полугодие 2020 года в Татарстане было зарегистрировано более 27 тысяч преступлений, при этом было отмечено уменьшение числа зарегистрированных умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев, краж и грабежей.