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Офисы МФЦ в Казани по субботам изменят график работы

14:55, 30.09.2020
Офисы МФЦ в Казани по субботам изменят график работы
Фото: Денис Гордийко

Офисы МФЦ начнут работать по новому графику. Изменения коснутся графика работы по субботам.

С октября по субботам казанские отделы «Зареченский» (ул. Гагарина, 103), «Ново-Савиновский» (пр. Ямашева, 82), «Южный» (ул. Ильича, 28), «Советский» (пр. Победы, 214), «Приволжский» (ул. Авангардная, 74 и ул. Кулагина, 1), «Московский» (ул. Кулахметова, 25, корп.1) будут работать до 17.00.

mfc16.tatarstan.ru

С адресами и полным графиком работы офисов МФЦ можно ознакомиться на сайте.

Ранее сообщалось, что специалисты МФЦ научат пожилых татарстанцев пользоваться сайтом госуслуг.

Общество Татарстан
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