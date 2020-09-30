КНИТУ объявил о разработке Кодекса этики, который будет распространяться на студентов

Фото: Минобрнауки РТ

КНИТУ объявил о разработке нового Кодекса этики и конфликта интересов, который будет распространяться на студентов и сотрудников вуза.

Сообщается, что поводом оказался ложный донос с жалобой на действия работника общежития, поступивший в адрес руководства университета. Проверка факт не подтвердила и выяснила, что сбор подписей был инициирован сотрудником вуза, что спровоцировало «конфликт интересов». В результате сотрудник уволился по собственному желанию, а студенты получили выговор.

«Но как стало возможным, что студенты согласились, по сути, оклеветать человека, поддавшись на чьи-то уговоры?» — недоумевают в вузе.

Максим Платонов

На инцидент обратили внимание члены Комиссии по этике и конфликту интересов КНИТУ. Для профилактики конфликтов, в которые могут быть вовлечены студенты, решено создать системы информирования обучающихся о решениях, затрагивающих их права и интересы, в том числе по вопросам, связанным с заселением и проживанием в ДАС.

Ранее студент КФУ показал обшарпанное здание общежития за «немалые деньги».

